Депутат от "Голоса" считает, что законопроект о рынке земли приведет к расколу в стране

Новости Украины:Фракция "Голос" предлагает отложить рассмотрение вопроса о рынке земли.

Во фракции "Голос" и депутатской группе "За будущее" предлагают отложить рассмотрение вопроса о рынке земли.

Об этом представители фракции и группы сказали во время выступлений в сессионном зале.

Так, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин отметил, что к законопроекту есть вопросы.

"Попытка сейчас поставить этот законопроект на голосование... приведет к расколу в Раде, а завтра - к расколу в стране. И поэтому наиболее мудрым решением будет, абсолютно простое и очевидное, - отложить рассмотрение этого вопроса, попытаться найти точки соприкосновения, договориться и выйти с взвешенным решением в зал", - сказал он.

Сопредседатель группы "За будущее" Виктор Бондарь сообщил, что объединение не поддержит этот законопроект. "Мы выходим на то, что надо садиться и думать, планировать, как делать рынок, какой формат рынка. Или, возможно, просто оставить землю государственному банку", - сказал он.

Кроме того, против принятия законопроекта о рынке земли выступают фракции "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность". Они убеждены, что нельзя голосовать за предложенный в нынешнем виде законопроект и в нынешней ситуации в сессионном зале.