Министр инфраструктуры: Рынок земли должен избавиться от черных и серых схем

Новости Бизнеса:Владислав Криклий поддерживает земельную реформу.

Министерство инфраструктуры поддерживает земельную реформу и планирует обеспечивать качественное железнодорожное и автомобильное сообщение для аграриев.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Я - за земельную реформу... Министерство инфраструктуры также активно готовится к запуску рынка земли. Должны обеспечить качественное железнодорожное и автомобильное сообщение, чтобы аграрии доставляли свою продукцию быстро и без помех. Также важным этапом будет запуск речных перевозок - это самый дешевый способ доставки аграрной продукции", - заявил Криклий.

Он добавил, что только 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Венесуэла, Северная Корея, Таджикистан, Конго, Куба и Украина, и "мы должны выйти из этого закрытого клуба".

"Надо иметь смелость решать сложные проблемы, потому что нас избирали для изменений. Реформа должна состояться, рынок земли должен избавиться от черных и серых схем", - добавил Криклий.

Министр также отметил, что свободный рынок земли даст Украине экономический и цивилизационный толчок. “Наша задача - облегчить труд украинских аграриев, показать им другое измерение, в котором они смогут развиваться и работать легально”, - заявил Криклий