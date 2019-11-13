Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)

Новости Украины:Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроектов об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли.

В повестке дня Верховной Рады предусмотрено рассмотрение законопроекта №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных к нему.

При этом еще до начала заседания возле трибуны парламента собрались представители фракции «Слуга народа», чтобы исключить ее блокирование депутатами из фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь».

Представители оппозиционной силы выступают против принятия законопроекта о рынке земли, скандируя: «Нет - продаже земли» и «Ганьба».