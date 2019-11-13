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Среда, 13.11.2019
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
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Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)

Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Верховная Рада Украины начала рассмотрение законопроектов об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли.

В повестке дня Верховной Рады предусмотрено рассмотрение законопроекта №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" и 11 альтернативных к нему.

При этом еще до начала заседания возле трибуны парламента собрались представители фракции «Слуга народа», чтобы исключить ее блокирование депутатами из фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь».

"Европейская солидарность" предлагает разработать новый законопроект о рынке земли

Представители оппозиционной силы выступают против принятия законопроекта о рынке земли, скандируя: «Нет - продаже земли» и «Ганьба».

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Верховная Рада, Рынок земли, Видео, Земельная реформа, ВР Украины.
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