Гончарук о голосовании по рынку земли: День, который войдет в историю Украины

Новости Украины:Гончарук поблагодарил депутатов за поддержку в 1-м чтении законопроекта о рынке земли.

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за принятие в первом чтении законопроекта №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение сельхозземель всех форм собственности.

"Да! 240 - за! Наконец это случилось! 13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям"- все", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в среду.

Он добавил, что, наконец, Украина сможет осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям, как полноценная, развитая страна.

"Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом! Спасибо коллегам-депутатам за поддержку!", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду.

Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.