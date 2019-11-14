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Скандал со "слугой народа": нардеп Скороход заявила о давлении на семью

Скандал со "слугой народа": нардеп Скороход заявила о давлении на семью
13:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Нардеп Анна Скороход заявила, что ее мужа незаконно задержали по поручению одного из заместителей Администрации президента.

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заявляет о давлении на ее семью со стороны Офиса президента Украины, правоохранительных органов из-за ее голосований в Верховной Раде.

"По поручению одного из заместителей Администрации президента, одного из замов Генерального прокурора Касько… моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале", - сказала Скороход на утреннем пленарном заседании в четверг. Скороход рассказала, что во время голосования в Верховной Раде отстаивала государственную собственность и была против открытия рынка земли.

По её словам основанием для задержания мужа стал "запрос Российской Федерации 2017 года".

"До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идёт задержание моего мужа", - сказала Скороход.

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Она заявила, что обращается к президенту, ГБР, правоохранительным органам остановить произвол.

"Когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас действуют", - отметила Скороход.

Скороход в знак протеста покинула зал заседаний Рады.

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Верховная Рада, Слуга народа, Анна Скороход.
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