Стефанчук: "Слуга народа" готовит законопроекты, которые введут народовластие

Новости Украины:"Слуга народа" рассматривает возможность принятия нового закона "О всеукраинском референдуме".

Партия "Слуга народа" готовит ряд законопроектов, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сообщил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

"Мы проанализировали все, что есть в мире, и собрали большой пакет материалов о том, какие направления народовластия существуют. Для Украины из того перечня имеется пять направлений", - отметил Стефанчук.

По его словам, "Слуга народа" рассматривает возможность принятия нового закона "О всеукраинском референдуме", подготовки законопроекта о местном референдуме, а также законопроекта о введении законодательных инициатив народа. Кроме того, партия планирует предусмотреть в законодательстве возможность отзыва избирателями должностных лиц, а также принимаемых ими решений.

"Мы хотим, чтобы любой из должностных лиц понимал: если они не справляются - существует процедура отзыва. Это должно касаться не только людей, но и решений, которые принимают эти должностные лица. Это так называемый законопроект о народном вето". - сказал Стефанчук.

Пятый законопроект предусматривает возможность формирования народом повестки дня для органов власти. "Только народ на всеукраинском или местном уровне должен говорить, что является приоритетом", - заявил первый вице-спикер.

Он добавил, что сейчас Конституционный Суд рассматривает на соответствие Основному Закону законопроект, предусматривающий признание народа субъектом законодательной инициативы на уровне с парламентом и президентом.

Стефанчук уточнил, что в новом проекте закона "О всеукраинском референдуме" будут предусмотрены вопросы, которые не могут выноситься на обсуждение. К ним, среди прочего, будет принадлежать вопрос территориальной целостности.

"В целом существует около одиннадцати исключений, которые не могут быть предметом референдума", - резюмировал первый заместитель главы ВР.