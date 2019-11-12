Экс-посол Канады дал совет своей преемнице

Новости мира:Уникальность Украины "заключается в совокупности различных факторов, поэтому прямые “копипасты” из других сред преимущественно не принимаются хорошо”.

Новому послу Канады в Украине стоит как можно лучше разобраться в ситуации в стране, прежде чем формулировать собственные взгляды. Об этом рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

“Своей преемнице я передам немного опыта, но много советовать не буду, ибо каждый должен сам найти ключ к ситуации. Всем канадцам, которые приезжали что-то делать в Украине, я всегда советовал протереть глаза, прочистить уши и слушать, думать, смотреть – до того, как формулировать собственные взгляды и давать советы”, - сказал Ващук.

Он подчеркнул, что уникальность Украины "заключается в совокупности различных факторов, поэтому прямые “копипасты” из других сред преимущественно не принимаются хорошо”.

“Канадская помощь работала, когда мы были партнерами и выполняли работу с большой дозой эмпатии, понимая украинские потребности, уязвимость и потенциал”, - рассказал дипломат.

По его убеждению, следует “давать той стране, куда тебя назначают, шанс доказать правоту собственного видения". "Это никоим образом не означает, что всегда надо все воспринимать на веру, но оставаться открытым к аргументам принимающей тебя стороны необходимо", - подытожил Ващук. Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го до октября 2019 года. В ближайшее время ему на смену в Киев прибудет Лариса Галадза.