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Экс-посол Ващук: в Канаде нет усталости от Украины

Экс-посол Ващук: в Канаде нет усталости от Украины
00:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Роман Ващук считает, что украинцы немного устали от Украины.

Канада видит в Украине много позитивных перемен и совсем не чувствует усталости от проблем страны. Об этом рассказал бывший посол Канады в Украине Роман Ващук.

“Мы набираемся в Украине положительной энергии, видим очень много творческих людей, замечаем рост, поэтому признаков усталости я в Канаде не вижу”, - сказал Ващук.

По его словам, “сами украинцы действительно немного устали от Украины”. “Не надо заниматься проекцией собственной неудовлетворенности на другие страны”, - заметил дипломат.

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В то же время он добавил, что “сейчас доминирует социальный оптимизм, поэтому ситуация может быть иной”. Роман Ващук работал послом Канады в Украине с 2014-го по октябрь 2019 года. В ближайшее время ему на смену в Киев прибудет Лариса Галадза.

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Украина, Канада, Роман Ващук, Экс-посол.
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