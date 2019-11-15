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Пятница, 15.11.2019
Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
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Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году

Разумков о "земельном референдуме": Это может произойти и раньше, чем в 2024 году
01:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Референдум о рынке земли может произойти раньше 2024 года.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что референдум о рынке земли может состояться раньше 2024 года, но не между первым и вторым чтением соответствующего законопроекта.

Об этом спикер сказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово раньше привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.

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По его словам, открывать рынок земли нужно для того, чтобы "у людей была возможность распоряжаться своим имуществом", но несмотря на стратегические подходы и вопросы национальной безопасности, необходимо "доработать много вещей, таких как подготовка реестров, кадастров, борьба с рейдерством, и правительство этим занимается", чтобы создать условия для рынка. Также политик отметил, что те "важные и неоднозначные моменты, связанные с привлечением иностранных инвесторов, имеют свои плюсы, которых тоже много", но есть и риски.

"Именно поэтому президент предложил провести референдум, и украинское общество должно определится, делать это или нет. Плюс - будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки..." - пояснил политик.

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В то же время, отвечая на вопрос члена фракции "Голос" Юлии Клименко, состоится референдум уже при другой власти в 2024 году, Разумков предположил, что это может произойти раньше.

"Я не уверен. Дождемся принятия законов о референдуме. Это может произойти и раньше, чем в 2024 году", - сказал председатель ВР.

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Вместе с тем он отметил, что не соответствует действительности распространенная информация о том, что референдум о рынке земли состоится в период между первым и вторым чтением предварительно одобренного парламентом накануне законопроекта №2178-10, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.

"Это не возможно физически подготовить, провести референдум. Сейчас нет закона о референдуме. Но сегодня Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады, вместе с командой специалистов занимается вопросами закона даже не только о референдуме, потому что это будет закон о народовластии или пакет законов о народовластии, местные референдумы, общенациональный референдум, там будет народное вето и другие вещи... Возвращаясь к рынку земли, позиция номер один: рынок земли будет открываться для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которыми являются украинские граждане", - уточнил Разумков.

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По его словам, это было одной из ключевых проблем, с которыми столкнуться народные депутаты, когда "общались и с представителями аграрных компаний и малого бизнеса, которые работают в аграрной сфере".

Во-вторых, спикер подчеркнул, что сейчас определено, что корпоративные права на землю не будут передаваться и другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы".

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Рынок земли, Референдум, Дмитрий Разумков.
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