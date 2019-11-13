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ОПЗЖ будет добиваться референдума о доверии к действующей власти

ОПЗЖ будет добиваться референдума о доверии к действующей власти
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ОПЗЖ требует проведения референдума о доверии к действующей власти.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) настаивает на проведении референдума не только по вопросу открытия рынка сельскохозяйственных угодий в Украине, но и о доверии к действующей власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" будет всеми законными методами отстаивать суверенные конституционные права украинского народа! Мы продолжаем борьбу в парламенте, в местных советах и судах. Призываем украинских граждан открыто и активно выступить со своей оценкой президенту Зеленскому и каждому депутату, проголосовавшему сегодня за антинародный закон", - указывается в заявлении, обнародованном на сайте партии.

Принятый в первом чтении закон об обороте сельхозугодий в ОПЗЖ оценивают как "позорный акт капитуляции" и "политический произвол монодиктатуры".

"Мы не будем спокойно наблюдать, как власть разоряет страну, обирает людей и устанавливает антинародный режим. Вместе мы сможем сорвать земельную аферу власти. Теперь мы будем добиваться проведения референдума уже не только по земельному вопросу, но и о доверии к этой власти. Предатели украинского народа должны быть отправлены в отставку", - подчеркивается в заявлении.

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Как сообщалось, ранее 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов в среду.

Решение, в частности, поддержали 227 депутатов фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных депутатов.

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Верховная Рада, Рынок земли, Референдум, ОПЗЖ.
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