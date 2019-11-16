Дела Майдана: адвокат рассказала неутешительные новости

Новости Украины:Следствие по делам Майдана будет временно остановлено.

С 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря.

Об этом адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская написала на своей странице в Facebook.

"Норму об обеспечении следствия по делам Майдана после 20.11.2019 Верховная Рада не проголосовала … "не успела". Следующая попытка только 3.12. То есть 20.11.2019 у нас таки "черная дыра". Передавать дела некому, некуда. И поэтому этого нельзя делать. А следствие - останавливается", - заявила Закревская.

Как известно, 20 ноября прокуратура теряет полномочия расследовать уголовные производства.

Все дела о преступлениях против активистов Революции достоинства должны быть переданы в ГБР.

Парламент 15 ноября, несмотря на требования потерпевших по делам Майдана, их адвокатов и общественности, не внес изменения в закон о ГБР, которыми предусмотрено, что следователи из Генпрокуратуры, полиции, СБУ, а также прокуроры ГПУ, которые расследовали эти дела, смогли вне конкурса перейти в соответствующее подразделение ГБР.

В то же время в ГБР даже не создано такое подразделение.

Родственники погибших участников Революции достоинства и активисты в очередной раз требуют от президента немедленно вмешаться в ситуацию с передачей дел Майдана от ГПУ, чтобы не допустить развала "майдановских дел".

14 ноября около 100 общественных активистов, родственников погибших участников Революции достоинства и пострадавших во время событий Майдана пикетировали Офис президента с требованием к главе государства до 20 ноября скоординировать действия Верховной Рады, ГПУ и ГБР, чтобы не допустить приостановления расследования дел Майдана.