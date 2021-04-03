Не будем себя обманывать: что на самом деле Украина значит для Запада

Украина для США и Европы является ресурсом и полигоном сдерживания России и ей вряд ли можно отдать ключевую роль в конфликте Запада с Россией, о чем часто любят разглагольствовать отечественные политики и "эксперты".

Об этом говорится в статье главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова.

"Страна третьего мира, которая, увы, является сырьевым придатком для развитых стран, без проблем смогла бы производить большинство из того, что сейчас импортируется в Украину взамен на экспортируемые пшеницу, кукурузу и другую сельхозпродукцию", - уверен он.

Но место этого, по словам Жаренова, получает кредит за кредитом на покупку европейских товаров, за что не раз "получала по шапке" из уст российских пропагандистов.

"Таким образом Украина может потерять субъектность в мировой политике и нашу судьбу решат без нашего же участия", - уверен главный редактор "Телеграфа".

Стоит отметить, что последняя онлайн-встреча России, Германии и Франции, на которую Украину даже не пригласили, хотя на ней и обсуждался опрос обострения военного конфликта на Донбассе, можно считать явным тому подтверждением.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее.