Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
Несмотря на коронакризис, рынок электроники за год вырос на 15-20%, - Алексей Зозуля, CEO "Фокстрот"
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)
"Я твой COVID труба шатал": после Киева и Одессы большую вечеринку устроили в Харькове (видео)

Не будем себя обманывать: что на самом деле Украина значит для Запада

Не будем себя обманывать: что на самом деле Украина значит для Запада
10:00 Сегодня Телеграф

Украина для США и Европы является ресурсом и полигоном сдерживания России и ей вряд ли  можно отдать ключевую роль в конфликте Запада с Россией, о чем часто любят разглагольствовать отечественные политики и "эксперты".

Об этом говорится в статье главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова.

"Страна третьего мира, которая, увы, является сырьевым придатком для развитых стран, без проблем смогла бы производить большинство из того, что сейчас импортируется в Украину взамен на экспортируемые пшеницу, кукурузу и другую сельхозпродукцию", - уверен он.

"Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу

Но место этого, по словам Жаренова, получает кредит за кредитом на покупку европейских товаров, за что не раз "получала по шапке" из уст российских пропагандистов.

"Таким образом Украина может потерять субъектность в мировой политике и нашу судьбу решат без нашего же участия", - уверен главный редактор "Телеграфа".

Стоит отметить, что последняя онлайн-встреча России, Германии и Франции, на которую Украину даже не пригласили, хотя на ней и обсуждался опрос обострения военного конфликта на Донбассе, можно считать явным тому подтверждением.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Конец Украины? Три проблемы, от решения которых зависит наше будущее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 498

Все по теме:

Украина, США, НАТО, Евросоюз, Донбасс, Война на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 "Перемирия нет и не будет": в Украине ответили на угрозы Кремля по Донбассу
03 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
04 "Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
05 "Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство &quot;контролировало&quot; его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)
Правительство "контролировало" его разум: выяснилось, кто штурмовал Капитолий в США (фото)
Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей
Под Харьковом врач устроил смертельное ЧП с роженицей
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины
У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)
У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь