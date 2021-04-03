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США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским

США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским

США не будут воевать за Украину: важные выводы после первого разговора Байдена с Зеленским
11:39 Сегодня Телеграф

В пятницу, 2 апреля, состоялся первый телефонный разговор президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Джо Байдена.

После беседы Зеленский заявил о том, что они с Байденом стоят плечом к плечу, когда речь идет о сохранении демократий. Он также заверил, что настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира.

Первый диалог между Зеленским и Байденом оценил для "Телеграфа" эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

"Из этого звонка раздувают какую-то вселенскую победу. Хоть давайте посмотрим кратко резюме – о чём был разговор. Байден сказал, что США готовы помочь Украине в ключевых вопросах – демократии, борьбы с коррупцией, верховенстве права. Это наше домашнее задание, которое мы так до конца и не сделали. И США точно не будут делать его за нас. Нам напомнили, что есть обязательства, которые мы взяли на себя - и их надо выполнять", - отмечает Игар Тышкевич.

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Он обращает внимание, что глава Белого дома подчеркнул - Украина интересна Штатам. И в случае обострения ситуации со стороны России - помощь от США, в том числе на оборону, будет.

Украина сама должна решать свои проблемы, и Байден не станет карать Россию - Игар Тышкевич

"Но это не значит, как подают некоторые СМИ, что США будут чуть ли не воевать за нас с РФ. Никто за нас наши проблемы решать не будет. Не прилетят Дед Мороз, Святой Николай, Джо Байден - на крыльях, с нимбом над головой и с карающим мечом. Есть определенная последовательность действий, ряд реформ, которые Украина должна делать сама. Тогда можем рассчитывать на серьезную поддержку. Ту или иную помощь мы получим, даже если продолжим создавать видимость борьбы с коррупцией, видимость реформ. Но объемы ее будут далеко не такие, какими могут быть. И если не будет прогресса, Госдеп констатирует - не получилось. И переключится на другие регионы", - прогнозирует Игар Тышкевич.

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Пока же, по его мнению, мы увидели демонстрацию того, что отношения между США и Украиной существуют.

"И как мы прогнозировали в Украинском институте будущего, отношения эти пока не перейдут в категорию стратегического партнерства, - отмечает эксперт. - Но определенное увеличение помощи будет - при напоминании о домашних заданиях, которые должна сделать Украина. Подчеркиваю – не Зеленский. Часть наших политиков любит говорить, что то или иное должен делать Зеленский, а мы белые и пушистые – в стороне. Но США работают не с Зеленским, Порошенко, Тимошенко. Они работают с институциями. И если будет провал – это провал не Зеленского, а всех украинских элит. Чего очень бы не хотелось".

В Белом доме рассказали, о чем говорили президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский.

Отметим, что разговор глав государств состоялся на фоне сообщений о наращивании российской военной мощи на востоке Украины и не только.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Игар Тышкевич.
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