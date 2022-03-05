"Только путин может закончить войну": в ЕС объяснили, зачем ввели санкции против россии
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В ЕС рассказали, зачем нужны санкции против россии
Европейский союз ввел санкции против россии в ответ на ее вторжение в Украину, а не ради смены режима владимира путина.
Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет CNN.
"Это война путина и только путин ее может закончить", — сказал он.
По его словам, санкции были введены, чтобы заставить россию почувствовать последствия своего нападения на украинские земли, ослабить ее экономику, поддержать международное нормы и усилить позиции Украины на переговорах с кремлем.
Однако он подчеркнул, что действия ЕС не направлены на смену российского режима, как и не направлены против простых жителей рф.
Как сообщалось ранее, россия уже ощутила на себе последствия от санкций со стороны стран Запада. Множество международных брендов уже отказались от дальнейшего сотрудничества со страной-оккупантом, а популярная торговая сеть "Ашан" уже собирается ввести ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки.
Кроме того под раздачу попали и российские олигархи. Например, Италия уже арестовала яхты двух российских миллиардеров.
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