"Только путин может закончить войну": в ЕС объяснили, зачем ввели санкции против россии

В ЕС рассказали, зачем нужны санкции против россии

Европейский союз ввел санкции против россии в ответ на ее вторжение в Украину, а не ради смены режима владимира путина.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет CNN.

"Это война путина и только путин ее может закончить", — сказал он.

По его словам, санкции были введены, чтобы заставить россию почувствовать последствия своего нападения на украинские земли, ослабить ее экономику, поддержать международное нормы и усилить позиции Украины на переговорах с кремлем.

Однако он подчеркнул, что действия ЕС не направлены на смену российского режима, как и не направлены против простых жителей рф.

Как сообщалось ранее, россия уже ощутила на себе последствия от санкций со стороны стран Запада. Множество международных брендов уже отказались от дальнейшего сотрудничества со страной-оккупантом, а популярная торговая сеть "Ашан" уже собирается ввести ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки.

Кроме того под раздачу попали и российские олигархи. Например, Италия уже арестовала яхты двух российских миллиардеров.