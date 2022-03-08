Зеленський: світ вже демонструє — або росія не буде вести війни, або знайдуть іншу бензоколонку

Президент звернувся до українців.

У вівторок, 8 березня на 13-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський традиційно виступив із вечірньою промовою.

Повне відео виступу Зеленського доступне на YouTube-каналі "Офіс президента України".

"Українці! Українки!

Сьогодні важливі новини.

Сполучені Штати зробили крок, який відчутно послабить окупантів.

Змусить платити за агресію.

Відповідати за зло, яке вони наробили. За все зло.

Америка забороняє імпорт нафти з росії, нафтопродуктів, газу. Вугілля.

Забороняє громадянам США будь-які інвестиції в російський паливно-енергетичний комплекс.

Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення. За це лідерство. За цей максимально потужний сигнал всьому світу.

Він дуже простий: кожен цент, сплачений росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави.

Або росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни. Або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати.

Знайдуть іншу бензоколонку.

Але це не тільки про гроші.

Заборона на імпорт нафти до США послабить державу-терориста економічно, політично та ідеологічно.

Бо це про свободу. Про майбутнє.

Про те, куди буде рухатись світ.

Заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з росії вводить і Велика Британія.

Я вдячний премʼєр-міністру Борису Джонсону за принциповість. На яку очікуєш від глави уряду Британії у важкі часи.

Виступаючи сьогодні у британському парламенті, я згадав інші важкі часи. Інші, але такі подібні.

1940-й рік.

Коли тиранія загрожувала, як вона думала, невеликому острову. І була впевнена, що острів не витримає жорстоких ударів.

Бомбардувань. І блокади.

А вийшло, що острів зміг більше, ніж та тиранія. Бо мав мудрість. І витримку. І друзів. І силу.

І вірив у майбутнє. Своє та свободи в Європі.

Як віримо ми.

Як боремось ми.

І як ми – переможемо.

Погляньте – світ не вірить у майбутнє росії. Не говорить про нього. Жодного слова, жодної перспективи.

Вони ВСЕ розуміють.

Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати нашу відбудову.

Після війни. Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни".

Буде і новий план Маршала для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні про це сказав британський премʼєр.

Людина слова.

Щирий друг України.

Вже очікуємо і жорстких рішень від Європейського Союзу. Санкційних. Проти росії. За цю війну.

Про яку її автори ще пошкодують.

Це буде. Обовʼязково.

І тому так важливо – щоб в керівництві росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати.

А отже, його не обманути. Санкції не обійти. Я вдячний тим росіянам, які нас підтримують, виходять на вулиці і борються. Борються щоденно за нас і за себе. Тому що борються за мир.

Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів. Чесних. Предметних.

В інтересах людей. А не застарілих вбивчих амбіцій.

Говорив сьогодні з Марком Рютте – премʼєром Нідерландів. У нас нова сторінка у відносинах з Нідерландами, дякую за підтримку. З премʼєром Ізраїлю Беннетом. Премʼєром Люксембургу Бетелем. Та з президентом Франції Макроном.

Маємо підтримку. Маємо розуміння.

Мабуть, ви бачили сьогодні у новинах історію про те, що ООН нібито не вважає російське вторгнення війною. Я знаю, це обурило багатьох. І не тільки в Україні.

Вдячний нашій команді.

Ми усе зʼясували.

Швидко отримавши запевнення – в структурах ООН не буде брехні. Не буде підігравання агресору. Слово "війна" ЗВУЧАТИМЕ на цьому майданчику. Подивимось.

Ми не дозволимо нікому у світі ігнорувати страждання і вбивства наших людей.

Наших дітей.

Сьогодні коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50.

50 вбитих українських дітей за 13 днів війни.

А вже за годину стало 52.

52 дитинки.

Ніколи не пробачу це. І знаю, що ВИ ніколи не пробачите окупантам.

Як Харків, Маріуполь та всі інші міста.

Ввечері вони нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області. Зруйнували гуртожиток.

Чим міг загрожувати росії гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави?

Вічна памʼять усім людям, яких вбили ці НЕлюди.

Сьогодні нам вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми до Полтави.

Сотні людей врятовано. Гуманітарний вантаж доставили.

Але це лише відсоток від того, що треба зробити. Чого очікують люди.

Ми – готові. Наші вантажі – готові. Наш транспорт – готовий.

Але… НЕлюди. Вони не готові.

Вони обстрілюють маршрути евакуації.

Вони блокують доставку необхідних продуктів та ліків для людей.

Що вони хочуть?

Щоб українці взяли з рук окупантів.

Це просто тортури.

Свідомі. Системні. Організовані їхньою державою.

Чужою для нас. І безжальною для всіх – навіть для її громадян.

Олешки в Херсонській області.

Бердянськ та Мелітополь в Запорізькій області.

Усі міста, де українці чинять спротив, де протестують проти окупантів… Знайте: ми з вами.

Ми вдячні.

Вантажі все одно будуть їхати. Скільки б їх не зупиняли кулі. Гуманітарні коридори все одно працюватимуть.

І тільки час відділяє вас від свободи. Недовгий час.

Вірте в це. Я вірю.

І дуже цього хочу.

Слава Україні!", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 8 березня Зеленський із потужною промовою виступив перед Британським парламентом. Президент доповнив легендарні слова Вінстона Черчілля.

У вівторок стало відомо, що Польща готова віддати радянські військові літаки, які в найближчому майбутньому можуть допомогти Україні в битві за небо, а Японія вперше в історії безоплатно передала Україні військову амуніцію. Також 8 березня, у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті.