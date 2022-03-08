В ЗСУ повідомили гарну звістку з фронту: противник значно знизив темпи просування

Ситуація на фронтах напружена, але українська армія все контролює.

Українська армія тринадцятий день поспіль мужньо протистоїть російським окупантам і продовжує відбивати зухвалі атаки загарбників. Бої на фронтах все ще тривають, але ворог деморалізований та значно знизив темпи просування.

Про такий стан справ на 18:00 вівторка, 8 березня, відзвітували у Генеральному штабі ЗСУ.

Яка ситуація на фронтах?

У Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району триває оборонна операція, українська армія продовжує відбивати атаки на Маріуполь.

У Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах також ведуться бої, але ЗСУ тримають ситуацію під контролем.

У Києві та на околицях військові та тероборона продовжуються відбиття наступу та стримування противника, здійснюють його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Оборона Чернігова також все ще триває, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів, здійснюється прикриття морського узбережжя.

Також активно працюють українські Повітряні Сили, які відбивають ракетно-авіаційні удари противника.

У Генштабі вказують, що російські окупанти втратили значну кількість особового складу, і та частина, що залишилась, — деморалізована. Зараз з метою поповнення втрат противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів, а солдатам, що залишились у тилу армії рф, заборонили розривати контракти на проходження військової служби.

Також відомо, що окупанти планують перекинути у напрямку Києва близько тисячі "вагнерівців".

Ворог й надалі продовжує порушувати вимоги Міжнародного гуманітарного права та утримує цивільне населення в якості заручників, руйнує цивільні будинки, грабує місцевих жителів, здійснює диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що полонені окупанти розповіли, як ховалися в лісах та фермах.