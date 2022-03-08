В Україні запрацює гуманітарний коридор: названо місто та час

Представниця української сторони закликала рф дотримуватися угоди та забути про маніпуляції

Міністерство оборони російської федерації спільно з українським Червоним Хрестом узгодили створення гуманітарного коридору з міста Суми. Країна-агресор зобов'язалася дотримуватися режиму тиші з ранку й до вечора.

Вказану інформацію у вівторок, 8 березня, під час чергового пресбрифінгу заявила віцепрем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Відтак, згідно з її словами, режим тиші стартує о 9-ій годині ранку і триватиме до 21-ї години вечора. Евакуацію мирних громадян планують розпочати о 10-ій годині. Жителів вивозитимуть до Полтави. Окрім цього, евакуювати планують й іноземних громадян, зокрема з Китаю та Індії.

Брифінг Ірини Верещук

Раніше "Телеграф" повідомляв, як 5 березня, на десятий день війни було заплановано відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя та Волновахи, що на Донеччині, окрім цього, повинна була відбутися й евакуація мирних жителів.

Також варто нагадати, що через повномасштабну війну Росії з Україною станом на ранок 8 березня, нашу державу встигли залишити вже більше 1,7 мільйона жителів.