У ЄС вказали на провину лукашенка у розв’язуванні війни путіна проти України

Європа, як і раніше, намагається закликати до розсудливості

Винуватцем початку повномасштабної війни проти українського народу, яка триває вже 13-й день поспіль, є не лише кривавий диктатор владимир путін. Серед головних "претендентів" на лаву підсудних у Європі називають білоруського помічника тероризму Олександра Лукашенка.

Таку заяву опублікував Євросоюз, передає "Українська правда".

У ЄС наголошують, що те, що відбувається в Україні, є саме війною, а не "військовою рятувальною операцією". Такі дії російської армії грубо порушують правила ведення війни, а також зневажають існування міжнародного права.

"Ми також повторює наш заклик до Білорусі — не підтримувати російську агресію та виконувати свої міжнародні зобов’язання", — наголошується у заяві ЄС.

Росію закликають негайно припинити вогонь та вивести свої війська з України. Однак поки що кремль не показує готовності йти на подібні кроки.

Це підтверджують і переговори щодо війни, які ведуться між Україною та Росією. Як відомо, членам делегацій не вдалося дійти будь-якого глобального консенсусу. Поки що йдеться виключно про створення "зелених" гуманітарних коридорів для найбільш обложених міст.