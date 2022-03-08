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У ЄС вказали на провину лукашенка у розв’язуванні війни путіна проти України

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Два диктатори зараз тероризують Україну Новина оновлена 08 березня 2022, 06:01
Два диктатори зараз тероризують Україну

Європа, як і раніше, намагається закликати до розсудливості

Винуватцем початку повномасштабної війни проти українського народу, яка триває вже 13-й день поспіль, є не лише кривавий диктатор владимир путін. Серед головних "претендентів" на лаву підсудних у Європі називають білоруського помічника тероризму Олександра Лукашенка.

Таку заяву опублікував Євросоюз, передає "Українська правда".

У ЄС наголошують, що те, що відбувається в Україні, є саме війною, а не "військовою рятувальною операцією". Такі дії російської армії грубо порушують правила ведення війни, а також зневажають існування міжнародного права.

"Ми також повторює наш заклик до Білорусі — не підтримувати російську агресію та виконувати свої міжнародні зобов’язання", — наголошується у заяві ЄС.

Росію закликають негайно припинити вогонь та вивести свої війська з України. Однак поки що кремль не показує готовності йти на подібні кроки.

Це підтверджують і переговори щодо війни, які ведуться між Україною та Росією. Як відомо, членам делегацій не вдалося дійти будь-якого глобального консенсусу. Поки що йдеться виключно про створення "зелених" гуманітарних коридорів для найбільш обложених міст.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Євросоюз #Війна #Володимир Путін #Олександр Лукашенко
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