Білоруські війська біля кордонів та нові плани окупантів: Генштаб повідомив деталі

Окупанти продовжують намагатися захопити великі міста.

Україна продовжує протистояти російській окупації та знищувати ворога.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, основні зусилля окупантів продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Генерали вважають, що зберігаються ознаки готовності Білорусі до можливої широкомасштабної участі її армії у війні проти України.

Пройшло часткове перегрупування сухопутних військ та ССО Білорусі; у районі Бресту знаходяться по одній БТГр зі складу 38 одшбр (Брест) та 103 опдбр (Вітебськ), у районі Олександрівки (район прикордонного КПП у районі Вільчі, Київська область) – дві БТГр 38 одшбр, у районі Кірове (Поліський радіаційний заповідник) – дві БТГр 103 опдбр.

Усі ці підрозділи переведені у вищу ступінь боєздатності, але морально-психологічний стан особового складу вкрай низький, зазначили в Генштабі, оскільки більшість військових знають, що відбувається, і не бажають воювати за Росію.

Окупанти продовжують утримувати на рубежах у районі Поліське – Демидова зведені підрозділи 29, 35 та 36 пдв.

На напрямку Димера знаходяться підрозділи зі складу 98 пдв і 45 обр СпП. Активних дій немає.

У районі Бучі противник підрозділами зі складу БТГр 76 та 98 пдв намагається утримати місто, підрозділи 155 обрмп противника відведено на відновлення боєздатності.

Для ведення наступальних дій на Фастів стягуються додаткові сили окупантів.

У напрямку Іванкова ворог продовжує наступати підрозділами зі складу 35 армій у взаємодії з 36 омсбр (Борзя) 29 армії.

Після значних втрат триває відновлення боєздатності БТГр зі складу 106 пдд та 98 пдд пдв у районі Ірпеня.

Силами підрозділів зі складу 2 та 41 армій та 90 тд ЦВО намагається блокувати Чернігів.

Основні сили 74 омсбр продовжують відновлювати понтонну переправу і найближчим часом намагатимуться перебратися через Десну.

У районі Глухова росіяни силами до п'яти БТГр зі складу 90 тд та чотирьох БТГр зі складу 2 армії ЦВО намагалися організувати наступ із раніше створеного рубежу. Успіху не здобули, наступ зупинено.

У зв'язку з непоправними втратами в районі Харкова підрозділи 25 омсбр (Луга) 6 армії залишили зону бойових дій та повернуті до району Нехотіївки Білгородської області для відновлення боєздатності.

До семи БТГр першого та другого ак і 150 мсд 8 армії росіян не відмовляються від наступу на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адмінкордони Донецької області.

Вчинено невдалу спробу росіян наступу в районі Троїцького.

Ворог намагається відновити наступ та захопити Маріуполь. Висунення двох БТГр 71 мсп (Калинівська) 42 мсд до Гуляйполе, Оріхів.

Силами до БТГр ворог провів наступ у напрямку Тернівка, зазнав значних втрат і повернувся до районів зосередження під Капустине, Балівне та Новоматвіївське.

В акваторіях Чорного та Азовського морів супротивник не робив активних дій. Зберігається ймовірність завдання ракетних ударів по державних та військових об'єктах з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. У ніч на 8 березня у Сумах, Охтирці та Бутиці російські окупанти з літаків бомбили по житлових кварталах.

Зазначимо, що з початку військового вторгнення російських військ в Україну було пошкоджено або знищено 202 школи, 34 лікарні, понад 1500 житлових будинків, включаючи багатоквартирні.