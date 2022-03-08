Рус

"Не дозволимо поставити хрест на українцях": нове звернення Зеленського

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
818
Світ має звернути увагу на злочини рашистів, переконаний Зеленський Новина оновлена 08 березня 2022, 11:57
Світ має звернути увагу на злочини рашистів, переконаний Зеленський

Президент розповів про ситуацію в країні

Український президент Володимир Зеленський закликав окупаційну армію дотримуватися вимог "зелених" гуманітарних коридорів, адже за ними слідкує весь світ. Також він підкреслив, що кожна година зволікання Заходу щодо не-закриття неба для польотів над Україною може вартувати десятків, а то й сотень життів мирних жителів.

Про це очільник держави заявив у своєму ранковому зверненні від 8 березня.

За словами президента, наразі є деякі проблеми із логістикою та загалом створенням шляхів для доставки гуманітарної допомоги. Зокрема, він розкритикував Міжнародну організацію Червоного Хреста за заборону використовувати їхню емблему на наших машинах, котрі займаються доброчинністю та волонтерством.

"Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях, — стверджує Зеленський. — Але я цього не допущу. Ми цього не допустимо. Наші друзі. Вони поруч з нами. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид".

Також у своєму зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що вся відповідальність за кожен воєнний злочин, вбитого чи пораненого українця, лежить на російській федерації. І світова спільнота на чолі з Україною змусить ворогів відповісти.

"Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо, — додав політик. — Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору".

Таким чином він знову намагається звернутися до западних колег із закликом створити no-fly-zone над Україною. Це потрібно для подальшої і швидшої перемоги над російськими окупантами. Зеленський певен, що коли світ залишиться осторонь українських проблем, то скоро втратить все, що має. І передусім — життя своїх людей.

Під час своєї промови президент нагадав про нічний терор авіаударами, із яким зіткнулися Суми, а також абсолютну блокаду Маріуполя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадник української держави Віктор Янукович раптово з'явився у радіоефірі та закликав Зеленського врегулювати питання війни мирним шляхом. У мережі йому вже порадили звернутися до кривавого диктатора володимира путіна, а не тероризувати нашу владу й державу.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Президент України #Звернення #Володимир Зеленський
Світ має звернути увагу на злочини рашистів, переконаний Зеленський
Політика
"Не дозволимо поставити хрест на українцях": нове звернення Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Світ має звернути увагу на злочини рашистів, переконаний Зеленський
"Не дозволимо поставити хрест на українцях": нове звернення Зеленського
Дата публікації
Категорія
Росіяни масово втрачають своїх побратимів і техніку
Понад 12 тисяч осіб та 80 вертольотів: свіжа статистика щодо втрат ворога
Дата публікації
Категорія
Постраждали будівлі одразу на двох вулицях
Загинули діти: росіяни серед ночі підло вдарили з повітря по будинкам у Сумах (відео)
Дата публікації
Категорія
Мелітопольці продовжують демонструвати загарбникам, що вони – вільні українці
У Мелітополь окупанти завезли маргіналів: "Ви тікатимете, а ми займемо ваші квартири"
Дата публікації
Категорія
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами
Війна — день 13: росіяни "вітають" українок з 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами