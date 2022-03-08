"Не дозволимо поставити хрест на українцях": нове звернення Зеленського

Президент розповів про ситуацію в країні

Український президент Володимир Зеленський закликав окупаційну армію дотримуватися вимог "зелених" гуманітарних коридорів, адже за ними слідкує весь світ. Також він підкреслив, що кожна година зволікання Заходу щодо не-закриття неба для польотів над Україною може вартувати десятків, а то й сотень життів мирних жителів.

Про це очільник держави заявив у своєму ранковому зверненні від 8 березня.

За словами президента, наразі є деякі проблеми із логістикою та загалом створенням шляхів для доставки гуманітарної допомоги. Зокрема, він розкритикував Міжнародну організацію Червоного Хреста за заборону використовувати їхню емблему на наших машинах, котрі займаються доброчинністю та волонтерством.

"Забороняє червоний хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато. Про те, що деякі люди, дуже впливові люди, вирішили поставити хрест на українцях, — стверджує Зеленський. — Але я цього не допущу. Ми цього не допустимо. Наші друзі. Вони поруч з нами. Я буду звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну. Цей геноцид".

Також у своєму зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що вся відповідальність за кожен воєнний злочин, вбитого чи пораненого українця, лежить на російській федерації. І світова спільнота на чолі з Україною змусить ворогів відповісти.

"Ми боремось вже тринадцятий день. Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Всюди. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет. Сотні бойових літаків окупантів. Сотні гвинтокрилів. Так, ми їх знищуємо, — додав політик. — Але у них ще достатньо машин для вбивства. Ще достатньо ракет для терору".

Таким чином він знову намагається звернутися до западних колег із закликом створити no-fly-zone над Україною. Це потрібно для подальшої і швидшої перемоги над російськими окупантами. Зеленський певен, що коли світ залишиться осторонь українських проблем, то скоро втратить все, що має. І передусім — життя своїх людей.

Під час своєї промови президент нагадав про нічний терор авіаударами, із яким зіткнулися Суми, а також абсолютну блокаду Маріуполя.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зрадник української держави Віктор Янукович раптово з'явився у радіоефірі та закликав Зеленського врегулювати питання війни мирним шляхом. У мережі йому вже порадили звернутися до кривавого диктатора володимира путіна, а не тероризувати нашу владу й державу.