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Суми отримали "зелений" коридор: з’явилося перше відео з місця евакуації

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Люди їдуть не лише автобусами, а й власними авто Новина оновлена 08 березня 2022, 10:49
Люди їдуть не лише автобусами, а й власними авто

Бажаючих покинути обласний центр немало

У вівторок, 8 березня, сумчани отримали можливість виїхати із міста, яке знаходиться частково в облозі рашистських військ, по "зеленому" гуманітарному коридору. Кінцевою точкою прибуття є Полтава.

Відеозаписом поділився заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією від ОП, із Сум має виїхати цивільне населення, котре має таке бажання і змогу, а до обласного центру надійти чергові гуманітарні вантажі.

У мережі вже публікують нові відео руху колони автотранспорту — люди їдуть не лише наявними автобусами, а й власним автотранспортом. При цьому вони мають суворо дотримуватися графіку пересування, дозволеного "зеленим коридором".

Маршрут для евакуації людей: Суми − Голубівка − Лохвиця − Лубни − Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

Нагадаємо, що в Україні уже двічі намагалися організувати "зелений коридор" для мирних жителів Маріуполя. Однак окупаційні російські війська постійно зривали оголошений режим тиші, починаючи серйозно обстрілювати населений пункт.

Під час останнього раунду переговорів між росією та Україною, що відбувся 7 березня, були ухвалені окремі зрушення щодо організації безпечного пересування із Сум.

Теги:
#Україна #Суми #Росія #Війна #Зелений коридор
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