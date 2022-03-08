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Задля спільної безпеки: до українців звернулися із серйозним проханням

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Розповідати, де щойно відбулася атака рашистів, не варто Новина оновлена 08 березня 2022, 10:35
Розповідати, де щойно відбулася атака рашистів, не варто

Громадянам України слід бути дуже обережними

Фіксування атак російських окупантів на фото та відео, а також постійне розповсюдження інформації щодо почутих вибухів може зашкодити кожному українцю в будь-якому із населених пунктів під час військових дій. Саме тому громадян нашої держави закликають якомога менше розповсюджувати наявну інформацію.

Із таким проханням до людей звернулись представники Управління держохорони України.

Особливо просять утриматися від постійного розповсюдження даних через месенджери, у яких створені групи на сотні й тисячі осіб. Адже серед підписників у таких чатах цілком можуть бути диверсанти та розвідники.

Якщо ж безконтрольно розповідати про події, які відбуваються у вашому населеному пункті, окупанти матимуть змогу дізнатися, де саме українські військові облаштували системи протиповітряної оборони, котрі знешкоджують літаки та авіацію противника.

"Звертаємо вашу увагу, що поки ви чуєте роботу ППО, дороги, будинки і мости будуть цілими", — підкреслили у держохороні.

Зазначимо, що вже навіть владні чиновники почали показувати роботу українських військових щодо знищення техніки ворога без вказання місця, де це відбувалося. Як приклад — прицільна робота "Байрактара" по одній із колонн російської армії.

Теги:
#Україна #Росія #ППО #Війна
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