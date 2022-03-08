Ще одна колона ворога — вщент: українців порадували новим відео роботи "Байрактара"

Захисники роблять все можливе, щоб не допустити російські бойові машини до українських міст

У понеділок, 7 березня, українські військовослужбовці вбили ще одну колону ворожої техніки російських нацистів. Місце атаки не уточнюється, проте відео вийшло вельми заспокійливим для українців у непростий воєнний час.

Записом поділився у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Байрактар" знову дарує душевні кадри!" — прокоментував те, що відбувається, чиновник.

З ним згодні дуже багато користувачів мережі, які залишили купу позитивних реакцій на переглянуте відео.

Зазначимо, що місце атаки на ворога не уточнюється, проте відомо, що вона була здійснена 7 березня. Окрім бойових машин, судячи з запису, у місці дислокації могли перебувати ще й автомобілі з піхотою або навіть бензовози. Втім, прицільний удар "Байрактару" позбавив росіян подальшої можливості просуватися до українських міст.

Нагадаємо, що раніше наші бойові безпілотники успішно працювали на Сумщині. Користувачі мережі високо оцінили роботу цих "пташок" у районі Тростянця, а також пораділи одразу двом знищеним колонам техніки на Лебединщині та Роменщині.