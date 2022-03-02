"Байрактари" працюють: на Сумщині ЗСУ знищили дві колони окупантів

Під удари потрапили колони бронетехніки та реактивної артилерії

На Сумщині запрацювали "Байрактари", які вже почали викурювати звідти окупаційні війська.

Про це повідомив голова місцевої обласної адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема він повідомив, що в Роменському районі біля села Пустовойтівка було завдано удару по колоні з 80 одиниць техніки, приблизно половину з яких складали системи залпового вогню "Град".

Також було завдано удару по колоні біля села Бішкінь, де знаходилося близько сотні танків та бронетранспортерів.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що росія втратила тактичну ініціативу та знижує темпи наступу. Крім того, українські захисники завдали армії окупанта таких збитків, що путінським військовим довелося терміново мобілізувати резерви зі Східного військового округу.

Успіхи української армії відзначають і у Пентагоні. Там вважають, що російські війська виявилися нездатними вести довгостроковий штурм через низьку підготовку та відсутність мотивації. Тому нерідкі випадки, коли самі росіяни дірявлять баки своєї техніки, щоб не продовжувати наступ і масово здаються в полон.