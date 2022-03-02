Рус

"Байрактари" працюють: на Сумщині ЗСУ знищили дві колони окупантів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
413
Росіяни зазнали втрат у Сумській області Новина оновлена 02 березня 2022, 02:19
Росіяни зазнали втрат у Сумській області

Під удари потрапили колони бронетехніки та реактивної артилерії

На Сумщині запрацювали "Байрактари", які вже почали викурювати звідти окупаційні війська.

Про це повідомив голова місцевої обласної адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема він повідомив, що в Роменському районі біля села Пустовойтівка було завдано удару по колоні з 80 одиниць техніки, приблизно половину з яких складали системи залпового вогню "Град".

Також було завдано удару по колоні біля села Бішкінь, де знаходилося близько сотні танків та бронетранспортерів.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що росія втратила тактичну ініціативу та знижує темпи наступу. Крім того, українські захисники завдали армії окупанта таких збитків, що путінським військовим довелося терміново мобілізувати резерви зі Східного військового округу.

Успіхи української армії відзначають і у Пентагоні. Там вважають, що російські війська виявилися нездатними вести довгостроковий штурм через низьку підготовку та відсутність мотивації. Тому нерідкі випадки, коли самі росіяни дірявлять баки своєї техніки, щоб не продовжувати наступ і масово здаються в полон.

Теги:
#Україна #Росія #Сумська область
Росіяни зазнали втрат у Сумській області
Україна
"Байрактари" працюють: на Сумщині ЗСУ знищили дві колони окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Росіяни зазнали втрат у Сумській області
"Байрактари" працюють: на Сумщині ЗСУ знищили дві колони окупантів
Дата публікації
Категорія
володимир путін
Психолог назвала головну проблему путіна: "Думав, українці, — це як росіяни, тільки тупі"
Дата публікації
Категорія
Білоруси стали пособниками російських окупантів
Лукашенко привів у бойову готовність війська: що кажуть у Міноборони України
Дата публікації
Категорія
Окупанти гатили по житловому сектору у Житомирі ракетами з Білорусі
Б'ють по дітях та жінках: в Житомирі снаряд окупантів влучив у пологовий будинок (відео)
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже тиждень
Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і мстяться, бомбардуючи міста України (оновлюється)