Здаються в полон і дірять баки своєї техніки: російські окупанти здивували американців

У Пентагоні оцінили можливості російської армії

Російські війська масово здаються в полон, саботують наступ і знищують власну техніку, щоб не продовжувати воювати проти української армії.

Про це пише New York Times із посиланням на високопоставленого представника Пентагону.

"Деякі цілі російські підрозділи склали зброю без бою після того, як зіткнулися з напрочуд жорсткою українською обороною", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що значну частину окупаційних військ становлять молоді призовники, які були погано навчені та слабко мотивовані на продовження повномасштабного наступу.

Представник оборонного відомства США підкреслив, що деякі з них навмисно почали дірявити бензобаки своїх бойових машин, щоб не брати участь у бойових діях.

Про це, за даними видання, свідчать розвідувальні дані, заяви полонених російських військових та перехоплені розмови.

Водночас представник США не виключив, що наразі російські командири, швидше за все, зайняті переосмисленням бойових планів та перегрупуванням військ для подальшого та "неминучого" наступу на Київ.

"У них є багато сил", — сказав він, зазначивши, що до бойових дій приєдналися вже майже 80% із раніше стягнутих до кордону України військових.

Проте, йдеться в статті, американські аналітики були здивовані тим, наскільки таке велике угруповання військ виявилося не готовим ризикувати. Крім того, зазначається, що росія так і не змогла добитися переваги в повітрі, оскільки там все ще перебувають українські винищувачі. Крім того, загрозам протистоїть "напрочуд стійкий і потужний" комплекс ППО, до якого входять, як розрахунки зі "Стінгерами", так і потужніші установки.

Нагадаємо, за головними новинами про вторгнення росії в Україну можна стежити можна у текстовій трансляції "Телеграфа": Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч.