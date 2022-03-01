Полонений російський окупант зателефонував мамі і розплакався (відео)

Російські загарбники масово здаються в Україні.

У вівторок, 1 березня, на шостий день повномасштабної війни з Росією, черговий російський окупант опинився в полоні в українських захисників.

Відео з допитом російського військового опублікував на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність").

На відео молодий загарбник дзвонить додому до батьків та повідомляє, що перебуває в українському полоні, де з ним поводяться добре. Росіянин говорить мамі, щоб вона починала діяти в Росії у зв’язку з його полоном, а прощаючись з батьками, окупант розплакався.

Нагадаємо, 1 березня у мережі з’явилося відео колони полонених російських окупантів, які здалися до рук українських захисників. Крім того, українські бійці територіальної оборони спіймали юного бурята, який навіть заявив, що не стріляв на війні. Ще один бурят заспівав відому фанатську кричалку про кривавого диктатора Володимира Путіна. А у Полтавській області в полон потрапив російський загарбник, який у складі танкової колони намагався доїхати до Києва.