Ось вам і парад: у мережі з’явилося відео колони полонених російських окупантів

З’явилося відео, як ведуть російських полонених

У соцмережах з’явилося відео, на якому українські військовослужбовці ведуть полонених російських солдатів, які прийшли воювати в Україні.

Російські солдати на вигляд жалюгідні та убогі.

Відео опублікували у Facebook.

"Відвоювалися…Колона полонених військових росармії, що здалися Збройним Силам України. Солдати одягнуті в різну форму – хтось у тільнику й синій флісці, хтось у "горці", хтось у касці, хтось у шапці. На правій нозі багатьох біла тканинна пов’язка для розрізнення "свій – чужий" під час бою. Однак бою для них більше не буде…", — підписана публікація.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що перелякані російські окупанти, яких українські силовики розбомбили під Харковом, майже плачуть та вибачаються.

Додамо, що також росіяни починають серйозно побоюватися українську армію, побачивши, з якою легкістю ми знищуємо їхню військову техніку, яку вони вважали непереможною.