Росіяни розбігаються в страху: як українці розносять техніку окупантів (фото, відео)
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Багато окупантів почали кидати техніку, бачачи готовність українців захищати свою землю
Російські окупаційні війська дещо просунулися на території України за понеділок, 28 лютого, але й зазнали великих втрат. Серед іншого, вони втрати 5 винищувачів під Васильковим та Броварами, вертоліт та крилату ракету під Києвом, танк та два "Буки", багато техніки та живої сили у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях та під Бердянськом.
"Телеграф" зібрав фото та відео частини розбитої техніки супротивника за останню добу. Обережно на багатьох відео є нецензурна лексика!
Насамперед, варто показати, як український Bayraktar збиває російський "Бук" у Іванкова під Києвом:
Два танки поліція знищила у Дергачах Харківської області:
Розбиту техніку, що димить, знімали і в Харкові:
У Харківській області збили російський гелікоптер:
Війська Росії розбили біля Бучі Київської області:
А ось як територіальна оборона рознесла окупантів прямо під Києвом, таку відсіч вони не пережили.
На Чернігівщині загарбникам пощастило більше – їх просто взяли в полон:
Деякі особливо хоробрі українці кидають коктейлі Молотова у ворожу техніку, проїжджаючи на автомобілі повз:
Інші ж просто продовжують викрадати техніку РФ:
Бачачи, яку відсіч дає український нарід, росіяни просто кидають свою техніку, її після українці розбирають на металобрухт і з її допомогою зміцнюються самі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував останні карти, де зараз точаться бої з росіянами в Україні.
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