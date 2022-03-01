Росіяни розбігаються в страху: як українці розносять техніку окупантів (фото, відео)

Багато окупантів почали кидати техніку, бачачи готовність українців захищати свою землю

Російські окупаційні війська дещо просунулися на території України за понеділок, 28 лютого, але й зазнали великих втрат. Серед іншого, вони втрати 5 винищувачів під Васильковим та Броварами, вертоліт та крилату ракету під Києвом, танк та два "Буки", багато техніки та живої сили у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській областях та під Бердянськом.

"Телеграф" зібрав фото та відео частини розбитої техніки супротивника за останню добу. Обережно на багатьох відео є нецензурна лексика!

Насамперед, варто показати, як український Bayraktar збиває російський "Бук" у Іванкова під Києвом:

Два танки поліція знищила у Дергачах Харківської області:

Розбиту техніку, що димить, знімали і в Харкові:

У Харківській області збили російський гелікоптер:

Війська Росії розбили біля Бучі Київської області:

А ось як територіальна оборона рознесла окупантів прямо під Києвом, таку відсіч вони не пережили.

На Чернігівщині загарбникам пощастило більше – їх просто взяли в полон:

Деякі особливо хоробрі українці кидають коктейлі Молотова у ворожу техніку, проїжджаючи на автомобілі повз:

Інші ж просто продовжують викрадати техніку РФ:

Бачачи, яку відсіч дає український нарід, росіяни просто кидають свою техніку, її після українці розбирають на металобрухт і з її допомогою зміцнюються самі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував останні карти, де зараз точаться бої з росіянами в Україні.