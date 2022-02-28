Знищили всю російську техніку та десятки диверсантів: яка ситуація у Харкові на 5-й день війни

У місті все ще є диверсанти, тому комендантська година наступить раніше.

Харківська область вже п'ятий день поспіль відбиває атаку російських окупантів. За минулу добу українським військовослужбовцям вдалося знищити всю техніку армії РФ, яка зайшла у місто, та понад 20 диверсантів.

Про це у понеділок, 28 лютого, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ЗСУ всю ніч відбивали наступ на Харків та винищували колони техніки ще до того, як вона могла завдати артилерійських обстрілів по місту. Зараз місто повністю знаходиться під контролем української армії.

Крім того, у місті вдалося ліквідувати понад два десятки диверсантів. А семеро російських військових добровільно здалися військовослужбовцю ЗСУ. Однак загроза все ще залишається.

"Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендантська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15.00 годині — завершиться завтра о 6.00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки", — повідомив голова військової адміністрації.

Синєгубов додав, що місцеві жителі дуже допомагають українським військовослужбовцям та добровільно надають їм автівки у користування.

На жаль, ніч у Харкові не обійшлася без жертв. Від обстрілів окупантів гинули навіть діти. Точна кількість загиблих ще уточнюється.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські офіцери змінили тактику у Харкові та переграли російських окупантів.