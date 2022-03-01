Сдаются в плен и дырявят баки своей техники: российские оккупанты удивили американцев

В Пентагоне оценили способности российской армии

Российские войска массово сдаются в плен, саботируют наступление и уничтожают собственную технику, чтобы не продолжать воевать против украинской армии.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"Некоторые целые российские подразделения сложили оружие без боя после того, как столкнулись с удивительно жесткой украинской обороной", — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительную часть оккупационных войск составляют молодые призывники, которые были плохо обучены и слабо мотивированы на продолжение полномасштабного наступления.

Представитель оборонного ведомства США подчеркнул, что некоторые из них намеренно начали дырявить бензобаки своих боевых машин, чтобы не участвовать в боевых действиях.

Об этом, по данным издания, свидетельствуют разведывательные данные, заявления пленных российских военных, а также перехваченные разговоры.

Вместе с тем представитель США не исключил, что в настоящее время российские командиры, скорее всего, заняты переосмыслением боевых планов и перегруппировкой войск для дальнейшего и "неизбежного" наступления на Киев

"У них есть много мощи", — сказал он, отметив, что к боевым действиям присоединились уже почти 80% из ранее стянутых к границе Украины военных.

Однако, говорится в статье, американские аналитики были удивлены тем, насколько столь крупная группировка войск оказалась не готовой рисковать. Кроме того отмечается, что россия так и не смогла добиться преимущества в воздухе, поскольку там все еще находятся украинские истребители. Кроме того, угрозам противостоит "на удивление устойчивый и мощный" комплекс ПВО, в который входят, как расчеты со "Стингерами", так и более мощные установки.

Напомним, за главными новостями о вторжении россии в Украину можно следить можно в текстовой трансляции "Телеграфа": Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор.