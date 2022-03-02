"Байрактары" работают: в Сумской области ВСУ уничтожили две колонны оккупантов

Под удары попали колоны бронетехники и реактивной артиллерии

В Сумской области заработали "Байрактары", которые уже начали выкуривать оттуда оккупационные войска.

Об этом сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Живицкий.

В частности он сообщил, что в Роменском районе, возле села Пустовойтовка был нанесен удар по колонне из 80 единиц техники, примерно половину из которых составляли системы залпового огня "Град".

Также был нанесен удар по колонне возле села Бишкинь, где находилось около сотни танков и бронетранспортеров.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что россия потеряла тактическую инициативу и снижает темпы наступления. Кроме того, украинские защитники нанесли армии оккупанта такой ущерб, что путинским военным пришлось срочно мобилизировать резервы из Восточного военного округа.

Успехи украинской армии отмечают и в Пентагоне. Там считают, что российские войска оказались неспособными вести долгосрочный штурм из-за низкой подготовки и отсутствия мотивации. Поэтому, нередки случаи, когда сами россияне дырявят баки своей техники, чтобы не продолжать наступление и массово сдаются в плен.