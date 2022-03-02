Відпрацювали на всі 100: з'явилось нове відео, як ЗСУ рознесли ворожу техніку Байрактаром

ЗСУ знову застосовували Байрактар проти російських загарбників.

На Сумщині, в місті Тростянець українські військовослужбовці знову вдало використали безпілотник "Байрактар". Завдяки точному наведенню на ціль удар був нанесений точно в ворожу техніку, яка розташувалась в центрі міста, біля житлових будинків.

Відео з місця подій поділився міський голова Тростянцю Юрій Бова на своїй сторінці в Фейсбуці.

"І так повинно бути і буде з кожним росіянином, що прийшов вбивати наших людей! Ми переможемо! Слава Україні!" — написав у підписі до своєї публікації Бова.

Нагадаємо, що "Байрактарами" називаються ударні оперативно-тактичні безпілотники, які літають на середній висоті, але здатні доволі довго пробути у повітрі. Україна свого часу отримала їх від Турції.

Зазначимо, що перед цим "Байрактар" також успішно ліквідував російський "Бук" на Київщині. Жодні окупаційни системи протиповітряної оборони росіянам не допомогли.

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