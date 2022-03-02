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Відпрацювали на всі 100: з'явилось нове відео, як ЗСУ рознесли ворожу техніку Байрактаром

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Байрактар Новина оновлена 02 березня 2022, 20:16
Байрактар

ЗСУ знову застосовували Байрактар проти російських загарбників.

На Сумщині, в місті Тростянець українські військовослужбовці знову вдало використали безпілотник "Байрактар". Завдяки точному наведенню на ціль удар був нанесений точно в ворожу техніку, яка розташувалась в центрі міста, біля житлових будинків.

Відео з місця подій поділився міський голова Тростянцю Юрій Бова на своїй сторінці в Фейсбуці.

"І так повинно бути і буде з кожним росіянином, що прийшов вбивати наших людей! Ми переможемо! Слава Україні!" — написав у підписі до своєї публікації Бова.

Нагадаємо, що "Байрактарами" називаються ударні оперативно-тактичні безпілотники, які літають на середній висоті, але здатні доволі довго пробути у повітрі. Україна свого часу отримала їх від Турції.

Зазначимо, що перед цим "Байрактар" також успішно ліквідував російський "Бук" на Київщині. Жодні окупаційни системи протиповітряної оборони росіянам не допомогли.

Про те, яка ситуація в Україні на 2 березня, читайте у матеріалі "Телеграф": Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і мстяться, бомбардуючи міста України.

Теги:
#Україна #Війна #Росія #Байрактар #ЗСУ
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