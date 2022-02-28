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Російська ППО марна: ЗСУ показали знищення "Байрактаром" ще одного БУКу (відео)

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Знищення російського БУКу Новина оновлена 28 лютого 2022, 19:59
Знищення російського БУКу

Ще один ворожий ракетний комплекс знищено.

На п’ятий день війни з Росією окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по містах України.

ЗСУ дає рішучу відсіч і продовжує знищувати техніку ворога. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ще один ворожий БУК.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків у Київській області", — сказано у повідомленні.

Зазначимо, що 27 лютого Байрактар знищив російський БУК у Житомирській області.

Теги:
#Бук #Байрактар #ЗСУ
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