Російська ППО марна: ЗСУ показали знищення "Байрактаром" ще одного БУКу (відео)

Ще один ворожий ракетний комплекс знищено.

На п’ятий день війни з Росією окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по містах України.

ЗСУ дає рішучу відсіч і продовжує знищувати техніку ворога. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ще один ворожий БУК.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків у Київській області", — сказано у повідомленні.

Зазначимо, що 27 лютого Байрактар знищив російський БУК у Житомирській області.