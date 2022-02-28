Російська ППО марна: ЗСУ показали знищення "Байрактаром" ще одного БУКу (відео)
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Ще один ворожий ракетний комплекс знищено.
На п’ятий день війни з Росією окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по містах України.
ЗСУ дає рішучу відсіч і продовжує знищувати техніку ворога. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний показав, як за допомогою Байрактара було знищено ще один ворожий БУК.
"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків у Київській області", — сказано у повідомленні.
Зазначимо, що 27 лютого Байрактар знищив російський БУК у Житомирській області.
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