ООН злякалася слів "війна" та "вторгнення Росії": українці в мережі обурені

Така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику"

Організація Об'єднаних Націй оголосила своїм співробітникам про заборону використовувати слова "війна" та "вторгнення" для опису подій, які відбуваються між російською стороною та українською державою. Натомість повномасштабну війну відтепер рекомендовано називати "конфліктом" або "військовим наступом".

Вказану інформацію у вівторок, 8 березня, повідомляє "Телеграф", посилаючись на відомості, опубліковані виданням "Irish Times".

Варто відзначити, що відповідна заборона вже позначилася на публікаціях однієї зі спеціалізованих структур ООН під назвою "ЮНІСЕФ", яка є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей.

Так, на офіційній сторінці відомства з'явилася публікація про те, що лише упродовж першого тижня так званого "конфлікту", який увесь світ упродовж 13 днів називає повномасштабною війною, в Україні півмільйона дітей стали біженцями. Окрім цього, відомо, що представникам усіх організацій ООН було заборонено використовувати український прапор в соцмережах або на вебсайтах. Аргументовано це тим, що така політика спрямована на уникнення "репутаційного ризику".

Українці таким розвитком подій шоковані та закликають представників UNICEF "спочатку вирішити конфлікт у своїх головах, а тоді вже писати щось про Україну".

Публікація в соцмережах

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ООН вже встигли порахувати жертви серед цивільних в Україні і наголосили на тому, що кількість загиблих серед цивільного населення просто вражає.