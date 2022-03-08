"Азов" у бою добув списки окупантів, які тримають в облозі Маріуполь (фото)

Частину полку розбили на підходах до Маріуполя

Південні українські рубежі російські окупанти намагаються атакувати з особливою запопадливістю. Втім, у полку "Азов" такі кроки припиняють — як із частиною 102 мотострілецького полку 150-ї дивізії з Ростовської області, що наступала на Маріуполь. Після гідної відсічі ворогові українські захисники змогли отримати собі важливі документи.

Їх опублікували в офіційному Telegram-каналі свого підрозділу.

Початково російська дивізія, що зазнала краху під Маріуполем, дислокувалася в Новочеркасську, що в Ростовській області.

Повний перелік імен окупантів

Документація свідчить про те, що весь особовий склад був повідомлений про причини прибуття в Україну та ведення війни, зокрема проти мирного населення.

Загальна кількість бійців окупанта перевищує сотню або навіть дві.

З них знайшлося лише шість "відмовників", які написали рапорт про небажання брати участь у військових діях на території України.

Тут є список відмовників

Рапорти про небажання воювати з українцями

Решта або вже розбиті, або будуть, запевняють в "Азові". При цьому українські військовослужбовці пропонують співвітчизникам, які мають можливість шукати цих хлопців у соцмережах і переконувати їх щодо необхідності атакувати мирні міста.

"Інакше захисники України знайдуть цих убивць нашого народу і відправлять із додому — у труні", — пообіцяли "азовці".

Нагадаємо, що у вівторок, 8 березня, рашистські війська відмовилися дати "зелений коридор" маріупольцям і розпочали бій на в’їзді до міста. Спробу евакуації мирних громадян зірвано вже втретє.