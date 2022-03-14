Ни россияне, ни белорусы не хотят воевать против Украины - Генштаб ВСУ

Белорусские спецназовцы не хотят воевать с Украиной.

В понедельник, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения рф в Украину все усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в свежей сводке в Facebook.

Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил ВСУ были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели.

Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС рф выполнять приказы командования.

По имеющейся информации, на территории рф в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС рф, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

Что касается готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной, то по заявлению одного из чиновников сил специальных операций, спецназовцы Беларуси участвовать в войне с Украиной не будут.

Отметим, в Сумской области продолжаются обстрелы мирных городов, но из-за активных действий ВСУ жизнь захватчиков сильно осложнилась.

13 марта авиация россиян разбомбила многоэтажное здание в Чернигове, в котором находились гражданские лица.