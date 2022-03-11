россия совершила провокацию в Беларуси: заявление Украины

Российские оккупанты пытаются втянуть Беларусь в войну.

В пятницу, 11 марта, российская авиация, как и сообщал министр обороны Украины Алексей Резников, атаковала населенный пункт в Беларуси из территории Украины.

О провокации российской армии сообщила пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

По информации источника, в пятницу в 14:30 российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), залетели на территорию Украины, развернулись и атаковали населенный пункт Копани (Беларусь). Пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом.

Кроме того, по данным командования Воздушных сил есть также информация об обстреле оккупантами н.п. Бухличи и Верхний Теребежов в Беларуси.

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"Это провокация! Цель – втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну с Украиной!" — гласит сообщение.

В СБУ заявили, что россия ударила по нескольким объектам на территории Беларуси с целью обвинить Украину и втянуть соседнюю страну в войну.

"Обращаемся к белорусскому народу – не дайте использовать себя в преступной войне! Вы ведь никогда не были оккупантами и убийцами! Не становитесь ими и сейчас ради интересов Кремля!" — обратились в СБУ к белорусам.

Место провокации россиян на карте

Ранее сообщалось, что пленный российский летчик признал поражение рф в войне.