Самая синяя армия мира: доказательства алкоголизма российских солдат от ВСУ

В сети показали "интересные" таблички-напоминания из российской техники.

Идет 23-й день полномасштабной войны россии и Украины, и украинские воины уже успели заполучить себе в пользование не один "трофей" от российской армии: это и реактивные системы залпового огня "Ураган", и САУ (Самоходная артиллерийская установка) и т.д. Однако помимо военных трофеев, украинцы получают и множество поводов посмеяться над солдатами из рф. К примеру, а одной из брошенных оккупантами САУ парни из ЗСУ нашли забавное напоминание.

Видео техники опубликовали на странице в Фейсбуке Генерального штаба ЗСУ.

"Еще один трофей. Брошена русскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира — "Антифриз — яд"" — говорится в сообщении, намекая на то, что российские солдаты любят "заглядывать в стакан".

Для справки: Антифриз – это слегка окрашенная жидкость, которая (вместе с водой) применяется в системе охлаждения автомобиля. Ее используют для систем охлаждения всевозможных двигателей внутреннего сгорания, а также применяют для автономных систем отопления домов и помещений, системы охлаждения оборудования, вентиляции, кондиционеров определенных категорий.

Ранее мы рассказывали о том, как в небе над Киевом удалось сбить очередной российский боевой самолет — благодаря прицельному попаданию снаряда из "Стингера" еще одна "оккупационная" птица приземлилась навечно.