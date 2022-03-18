Вражеский истребитель СУ-34 был сбит "Стингером" под Киевом

Украинские защитники успешно закрывают небо над Киевщиной своими усилиями

На 23 день противостояния Украины российским захватчикам в Бучанском районе Киевской области бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины ювелирно обезвредили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34.

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Еще одну хорошую новость, касаемо новых успехов украинских военных, в пятницу, 18 марта, в своем Telegram-канале обнародовала пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Согласно указанным сведениям, вражеский самолет был уничтожен с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" утром около 8:15, после чего российская летательная машина упала на временно оккупированной территории. Катапультирование экипажа замечено не было, а из этого следует, что, вероятнее всего, он станет удобрением на плодородной украинской земле.

"Победа будет за нами. Слава Украине! ", — неустанно подчеркивают украинские защитники.

Ранее "Телеграф" сообщал, как неподалеку от столицы украинским военным удалось подбить еще один вражеский вертолет Ка-52, кроме того, такой же летательный аппарат из российской федерации защитники Украины уничтожили и в районе Скадовска в Херсонской области. Согласно предварительным данным, его пилот не успел катапультироваться, в результате чего сгорел заживо.