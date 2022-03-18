Укр

Вражеский истребитель СУ-34 был сбит "Стингером" под Киевом

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
728
Прицельное попадание во российскую вражескую технику Новость обновлена 18 марта 2022, 11:06
Прицельное попадание во российскую вражескую технику

Украинские защитники успешно закрывают небо над Киевщиной своими усилиями

На 23 день противостояния Украины российским захватчикам в Бучанском районе Киевской области бойцы противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины ювелирно обезвредили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34.

Оперативно о главном читайте на нашем канале Телеграмм

Еще одну хорошую новость, касаемо новых успехов украинских военных, в пятницу, 18 марта, в своем Telegram-канале обнародовала пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Согласно указанным сведениям, вражеский самолет был уничтожен с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" утром около 8:15, после чего российская летательная машина упала на временно оккупированной территории. Катапультирование экипажа замечено не было, а из этого следует, что, вероятнее всего, он станет удобрением на плодородной украинской земле.

"Победа будет за нами. Слава Украине! ", — неустанно подчеркивают украинские защитники.

Ранее "Телеграф" сообщал, как неподалеку от столицы украинским военным удалось подбить еще один вражеский вертолет Ка-52, кроме того, такой же летательный аппарат из российской федерации защитники Украины уничтожили и в районе Скадовска в Херсонской области. Согласно предварительным данным, его пилот не успел катапультироваться, в результате чего сгорел заживо.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Літак
Прицельное попадание во российскую вражескую технику
Украина
Вражеский истребитель СУ-34 был сбит "Стингером" под Киевом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Прицельное попадание во российскую вражескую технику
Вражеский истребитель СУ-34 был сбит "Стингером" под Киевом
Дата публикации
Категория
Решение об этих изменениях будет вынесено в скором времени
Зеленский объявил о серьезных изменениях в экономике: что решили
Дата публикации
Категория
Тушение огня на Виноградаре заняло более часа
Новый обстрел Киева оказался смертельным: появилось видео последствий
Дата публикации
Категория
Уничтоженная техника россиян
россия потеряла более 14 тысяч своих солдат и офицеров: свежие данные Генштаба
Дата публикации
Категория
Оккупанты беспощадно бомбят мирные украинские города
Война – день 23: россия почти полностью отрезана от мира, но кровавый террор в Украине не заканчивает