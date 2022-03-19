Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО

Систему С-300 и истребители сможет передать Украине Словакия

Еще 12 марта стало известно, что США работают над усилением систем ПВО в Украине и министр обороны США Ллойд Остин должен был договориться с правительствами стран НАТО, чтобы те выделили Украине военную помощь в виде ЗРК и истребителей. 19 марта стало известно, что переговоры прошли успешно, и Словакия готова передать Украине ЗРК С-300 и истребители Миг-29.

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Однако для того, чтобы истребители МиГ-29 советского производства прибыли в Украину, по словам министра, НАТО должно снабдить Словению американскими F-16. Ранее сообщалось, что Польша готова отдать советские истребители США, однако хочет получить взамен аналогичные машины.

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Напомним, что первой страной, призывавшей мир закрыть небо над Украиной, стала Эстония. 17 марта резолюцию с соответствующей просьбой к ООН принял сейм Литвы, которая ранее передала Украине "убийц" российской авиации.

Стоить добавить, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна не будет закрывать небо над Украиной, которая противостоит российскому вторжению, но отметил, что этому есть мощная альтернатива — зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США так же решила помочь Украине закрыть небо и передали дополнительно 800 комплексов Stinger, а также огромное количество боеприпасов к минометам и стрелковому оружию и 9000 гранатометов различных систем, включая 2 тысячи "Джавелинов".

Также "Телеграф" писал, что Великобритания передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Starstreak.