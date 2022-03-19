Таинственный российский самолет обошел запрет на полеты в Европу: подробности
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Грузовой самолет из рф каким-то образом обошел санкции.
На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину таинственный российский самолет прилетел из россии в Словакию, несмотря на санкции Евросоюза.
На это обратил внимание бывший советник экс-начальника Главного управления нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook.
Форостяк отметил, что 17 марта грузовой самолет рф прибыл в Братиславу из Москвы. Сейчас самолет возвращается назад. Примечательно, что многие европейские страны, включая Словакию, закрыли воздушное пространство для россии из-за вторжения в Украину.
"Как российский самолет в обход санкции ЕС смог добраться из столицы россии в столицу Словакии, что за груз находился на борту, пока неизвестно", — отметил Форостяк.
Также Руслан прикрепил маршрут полета самолета, который принадлежит грузовой компании "Волга-Днепр".
Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе начали охоту на деньги и имущество российских олигархов, связанных с кровавым диктатором владимиром путиным. 15 марта ЕС усилил санкции против рф. В санкционный список попал Роман Абрамович и Константин Эрнст.
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