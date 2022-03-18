В Евросоюзе начали "охоту" на деньги и имущество российский олигархов: подробности

В ЕС начала работать спецгруппа по замораживанию российских активов

Специальная рабочая группа Европейского союза по заморозке и аресту российских и белорусских активов (Freeze and Seize), попадающих под действие санкций, приступила к работе в координации с партнерами из стран "Большой семерки".

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Эта координация сделает судебное преследование перечисленных российских и белорусских олигархов в ЕС реальной возможностью", — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, создание этой рабочей группы является жизненно необходимым шагом для обеспечения быстрого замораживания и конфискации активов, которые принадлежат российским и белорусским компаниям и лицам, попадающим под действие европейских санкций.

"Мы будем расследовать любые попытки нарушить наше санкционное законодательство, и нарушения будут иметь последствия. Наша работа направлена ​​на то, чтобы остановить поток денег в российскую военную машину", — сказала еврокомиссар по финансовым услугам Мейрид МакГиннесс и добавила, что первые результаты уже заметны, поскольку российская экономика перешла в режим "свободного падения".

Рабочая группа "Freeze and Seize" была создана Европейской комиссией для эффективного применения санкций ЕС против россиян, которые оказались в санкционном списке из-за начала вторжения россии в Украину. На сегодняшний день в европейском списке санкций находятся 877 физических и 62 юридических лица.

Помимо этой группы также действует еще одна под названием "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" или REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), в рамках которой ЕС взаимодействует со странами G7 и Австралией.

Как сообщалось ранее, Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение нормальных торговых отношений с россией и Беларусью.