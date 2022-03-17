Укр

Первый шаг на пути к эмбарго? Конгресс США поддержал новые торговые меры против россии

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Конгресс США Новость обновлена 17 марта 2022, 23:25
Конгресс США

Документ теперь должен пройти голосование в Сенате

Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение нормальных торговых отношений с россией и Беларусью из-за начала вторжения в Украину.

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Об этом пишет CNN.

Соответствующий документ был поддержан голосами 424 конгрессменов, лишь 8 выступили против.

Теперь он будет передан в Сенат США для окончательного принятия. Глава большинства в Сенате Чак Шумер уже заявил, что сделает все необходимое, чтобы вынести документ на голосование.

Стоит отметить, что глава Белого дома Джо Байден еще на прошлой неделе заявил, что США и ЕС лишат россию статуса "наибольшего содействия", который она получила в 2012 году, когда вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Этот статус позволял россии иметь низкие тарифы и минимальное количество барьеров при торговле с другими членами ВТО.

Шаг по отмене нормальных торговых отношений может стать первым шагом к установлению полного эмбарго, вероятность которого уже рассматривается должностными лицами США.

Как сообщалось ранее, из-за введенных санкций самолеты крупнейшего российского грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" практически полностью перестали летать.

Теги:
#Украина #США #Россия #Санкции
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