Первый шаг на пути к эмбарго? Конгресс США поддержал новые торговые меры против россии
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Документ теперь должен пройти голосование в Сенате
Палата представителей Конгресса США проголосовала за прекращение нормальных торговых отношений с россией и Беларусью из-за начала вторжения в Украину.
Надежный источник новостей о войне
Об этом пишет CNN.
Соответствующий документ был поддержан голосами 424 конгрессменов, лишь 8 выступили против.
Теперь он будет передан в Сенат США для окончательного принятия. Глава большинства в Сенате Чак Шумер уже заявил, что сделает все необходимое, чтобы вынести документ на голосование.
Стоит отметить, что глава Белого дома Джо Байден еще на прошлой неделе заявил, что США и ЕС лишат россию статуса "наибольшего содействия", который она получила в 2012 году, когда вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Этот статус позволял россии иметь низкие тарифы и минимальное количество барьеров при торговле с другими членами ВТО.
Шаг по отмене нормальных торговых отношений может стать первым шагом к установлению полного эмбарго, вероятность которого уже рассматривается должностными лицами США.
Как сообщалось ранее, из-за введенных санкций самолеты крупнейшего российского грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" практически полностью перестали летать.
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