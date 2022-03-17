Укр

Грузовым авиаперевозкам в россии конец: как сработали санкции

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
509
"Волга-Днепр" останавливает полеты Новость обновлена 17 марта 2022, 11:35
"Волга-Днепр" останавливает полеты

Крупнейшая грузовая авиагруппа рф из-за санкций почти перестала летать

Самолеты крупнейшего в россии грузового авиаперевозчика "Волга-Днепр" полностью остановили полеты. Именно так продолжают работать мощнейшие санкции западных стран против россии.

Надежный источник новостей о войне

Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным СМИ, еще 10 марта авиарегуляторы Великобритании и Германии запретили деятельность двух входящих в группу "Волга-Днепр" европейских авиакомпаний — британской CargoLogicAir и немецкой CargoLogic Germany. Обе они были учреждены основателем "Волга-Днепр" Алексеем Исайкиным, а основанием для запрета полетов стало его российское гражданство.

Самолеты российских компаний группы также не летают уже несколько дней — из-за сложностей с их перестрахованием.

Как отмечают росСМИ, авиакомпания "Волга-Днепр", зарегистрированная в россии и летающая на самолетах, находящихся у нее в собственности, а не в лизинге, в последние дни совершила всего два перелета: 15 марта — из Пекина во Владивосток, 16 марта — из Москвы в Братиславу. Зарегистрированные в россии дочерние компании AirBridgeCargo и "Атран" совершили свои последние полеты 13 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Америка, Япония и Великобритания объявили о введении новых жестких санкций против российской федерации.

Теги:
#Россия #Санкции
Михаил Подоляк
Украина
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
Новая тактика россии: у Зеленского озвучили четыре цели врага
Дата публикации
Категория
Счет уничтоженной и захваченной техники уже давно пошел на тысячи
Российским танкам "срывает башню" и оккупанты позорно бегут: яркие фото с передовой
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский обратился к Германии: "Страны за океаном оказались для нас ближе, чем вы"
Дата публикации
Категория
Драмтеатр был поврежден авиационным снарядом
Бомбоубежище в драмтеатре Мариуполя выдержало удар: подробности от нардепа
Дата публикации
Категория
Мирные украинцы продолжают страдать из-за российского вторжения
Война — день 22: мир требует от россии прекратить войну, но города Украины продолжают подвергаться обстрелам