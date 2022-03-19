Укр

Пора говорить об Украине: Зеленский предложил путину встречу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленский и Путин Новость обновлена 19 марта 2022, 01:40
Зеленский и Путин

Президент Украины призвал российского коллегу не медлить с ответом.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кровавому диктатору и российскому президенту владимиру путину наконец встретиться и обсудить войну россии против Украины.

Об этом говорилось в видеообращении украинского гаранта в ночь на субботу, 19 марта.

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Зеленский предложил путину переговоры о мире и безопасности для Украины – содержательные, честные и без затягиваний.

"Это единственный шанс для России уменьшить ущерб от своих ошибок. Мы всегда были за мир и переговоры, не только во время этого вторжения. И я хочу, чтобы меня сейчас услышали, особенно в Москве — пора встречаться, время говорить и восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины", — обратился к руководителям Кремля Владимир Зеленский.

Следует отметить, что в последнее время все чаще звучат заявления российской стороны о возможности прямой встречи путина и Зеленского. Недавно пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас готовятся необходимые для этого документы.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Встреча #Зеленский
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