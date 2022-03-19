У Зеленского гневно обратились к Германии из-за нового заявления

В Североатлантическом альянсе все еще не готовы "спровоцировать Кремль"

В Германии в очередной раз напомнили, что у НАТО нет возможности закрыть небо над Украиной, ведь это означает вмешательство в войну с россией и ее расширение на другие государства. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, подобные заявления "убийственны" как для дипломатических усилий Украины, так и в прямом смысле для ее граждан.

Свою точку зрения чиновник высказал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Категория Политика Арестович назвал пять направлений, на которые враг бросает свои силы По мнению военного эксперта, ВСУ очень профессионально отражают атаки российской армии.

"Министр [обороны Германии — ред.] Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине", — подчеркнул он.

По словам Подоляка, некоторые европейские политики продолжают бояться кровавого диктатора Владимира Путина, поэтому даже не называют происходящую в Украине войну войной. Он обратился ко всем тем, кто имеет такие чувства, по крайней мере не делать провокационных и громких заявлений.

Тем временем с призывами закрыть небо над Украиной уже выступили несколько европейских государств. Среди них Латвия и Эстония.

Кроме этого, США хотя и отметили, что политического решения о бесполетной зоне не будет, но выделили значительную финансовую и военную помощь для борьбы с российской авиацией.