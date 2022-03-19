Укр

"Мы е**шим высотки и по**й": оккупанты назвали "причину" обстрела жилых кварталов (аудио)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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По версии захватчиков, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах Новость обновлена 19 марта 2022, 12:05
По версии захватчиков, украинцы виноваты в том, что живут в своих квартирах

Оккупанты откровенно рассказывают о своих преступлениях

Российские оккупанты уже 24-й день цинично и без сантиментов обстреливают жилые дома и мирных украинцев. Многие украинские города подверглись огромных потерь, как жителей, так и инфраструктуры. Несмотря на то, что высшее руководство рф уверяет, что они стреляют только по военным объектам, сами российские солдаты говорят обратное.

В одном из таких разговоров, который опубликовала в Телеграме-канале СБУ, российский солдат откровенно говорит, что они стреляют и бомбят жилые дома, и им плевать, что там мирные жители.

"Мы е*шим высотки и по*й, что там мирные жители", – откровенно признаются они.

"Причиной" таких обстрелов является новая путинская пропаганда, что якобы в каждой многоэтажке целые этажи забиты пулеметчиками и гранатометчиками. Причем на верхних сидят снайперы, а на крышах – противотанковое оружие, мощные ракетные установки и джавелины.

Расстрел мирных жителей захватчики объясняют тем, что они сами виноваты, ведь "Путин дал им время, а они не съ**ались".

Ранее "Телеграф" сообщал, как Служба безопасности Украины обнародовала еще один перехваченный телефонный разговор российского военнослужащего, в котором он рассказывал, что армия оккупантов прибегла к мародерству на территории Сумской области.

Теги:
#СБУ #Россия #Разговор #Оккупанты
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