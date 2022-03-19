У Эрдогана назвали условия путина для встречи с Зеленским
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российский диктатор и турецкий лидер обсудили войну в Украине.
В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кровавым диктатором владимиром путиным. Предметом разговора была ситуация в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, однако только после того, как будут решены некоторые вопросы. Президент рф перед встречей с президентом Украины хочет, чтобы официальный Киев выполнил несколько условий, а именно:
- нейтралитет Украины (отказ от членства в НАТО);
- разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели (страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию);
- "денацификация";
- устранение препятствий для широкого использованием русского языка в Украине.
По словам представителя Эрдогана Ибрагима Калина, путин также требует признания аннексированного Крыма и "ЛДНР", однако эти два вопроса он готов обсудить с Зеленским уже при личной встрече. В Турции отметили, что в Украине последние два требования считаются абсолютно неприемлемыми.
"Если будет достигнута точка по первым четырем условиям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров", — сказал Калин.
В Турции также призвали путина прекратить боевые действия и начать переговоры с Украиной в Стамбуле или Анкаре.
Ранее сообщалось, что выступление путина в Москве 18 марта оказалось смонтированным.
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