У Эрдогана назвали условия путина для встречи с Зеленским

российский диктатор и турецкий лидер обсудили войну в Украине.

В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кровавым диктатором владимиром путиным. Предметом разговора была ситуация в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, однако только после того, как будут решены некоторые вопросы. Президент рф перед встречей с президентом Украины хочет, чтобы официальный Киев выполнил несколько условий, а именно:

нейтралитет Украины (отказ от членства в НАТО);

разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели (страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию);

"денацификация";

устранение препятствий для широкого использованием русского языка в Украине.

По словам представителя Эрдогана Ибрагима Калина, путин также требует признания аннексированного Крыма и "ЛДНР", однако эти два вопроса он готов обсудить с Зеленским уже при личной встрече. В Турции отметили, что в Украине последние два требования считаются абсолютно неприемлемыми.

"Если будет достигнута точка по первым четырем условиям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров", — сказал Калин.

В Турции также призвали путина прекратить боевые действия и начать переговоры с Украиной в Стамбуле или Анкаре.

Ранее сообщалось, что выступление путина в Москве 18 марта оказалось смонтированным.