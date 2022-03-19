Укр

У Эрдогана назвали условия путина для встречи с Зеленским

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
4088
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский и владимир путин Новость обновлена 19 марта 2022, 17:31
Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский и владимир путин

российский диктатор и турецкий лидер обсудили войну в Украине.

В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с кровавым диктатором владимиром путиным. Предметом разговора была ситуация в Украине.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что путин готов ко встрече с Владимиром Зеленским, однако только после того, как будут решены некоторые вопросы. Президент рф перед встречей с президентом Украины хочет, чтобы официальный Киев выполнил несколько условий, а именно:

  • нейтралитет Украины (отказ от членства в НАТО);
  • разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели (страна отказывается от вхождения в военные блоки и размещения на своей территории иностранных военных баз, но будет иметь собственную армию);
  • "денацификация";
  • устранение препятствий для широкого использованием русского языка в Украине.

По словам представителя Эрдогана Ибрагима Калина, путин также требует признания аннексированного Крыма и "ЛДНР", однако эти два вопроса он готов обсудить с Зеленским уже при личной встрече. В Турции отметили, что в Украине последние два требования считаются абсолютно неприемлемыми.

"Если будет достигнута точка по первым четырем условиям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров", — сказал Калин.

В Турции также призвали путина прекратить боевые действия и начать переговоры с Украиной в Стамбуле или Анкаре.

Ранее сообщалось, что выступление путина в Москве 18 марта оказалось смонтированным.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Владимир Путин #Реджеп Тайип Эрдоган #Владимир Зеленский
Кровавый диктатор путин
Мир
Против путина инициировали "Нюрнбергский процесс": подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кровавый диктатор путин
Против путина инициировали "Нюрнбергский процесс": подробности
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
В Польше поддержали блокаду фур из россии и призвали ЕС усилить санкции
Дата публикации
Категория
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Одна из стран НАТО согласилась дать Украине боевые самолеты и ПВО
Дата публикации
Категория
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный
Залужный выступил с громким заявлением: "Каждый должен заниматься своим делом"
Дата публикации
Категория
ВСУ держат оборону на всех фронтах
Война — день 24: страны формируют "антипутинский щит", но оккупанты продолжают издеваться над Украиной