Согласно информации журналистов — четверть офшоров контролируется путиным либо его окружением

Дворец кровавого диктатора владимира путина в Геленджике и его склонность к дорогим вещам иностранных брендов — это лишь малая часть богатств, которые связывают с российским президентом.

В специальном материале CNN сообщается, что у многих людей, связанных с путиным за время его правления резко улучшилось благосостояние. Например, у женщины, которая считается его бывшей любовницей — квартира в Монако и компания.

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Сеть таких компаний, их часто называют подставными, скрывает реальные достатки, как и офшорные банки. Как сообщают журналисты, десятая часть мирового ВВП находится в офшорах. При этом в россии ситуация иная. Согласно данным за 2015 в россии офшорных активов насчитывалось 60% ВВП. По мнению экспертов — четверть этих "темных денег" контролирует путин и его приближенные олигархи.

Согласно имеющимся данным, эти деньги использовались для вмешательства в выборы в 2016 году в США и представляют "серьезную угрозу национальной безопасности".

Из-за того, что деньги "в тени", вводить санкции непросто — нет бумажного следа, когда правоохранители пытаются проследить за финансами. Сложно связать череду подставных компаний с физическими лицами. В США и Великобритании могут действовать анонимные компании и из-за сложных корпоративных структур и многолетней работы западных компаний на российских олигархов вычислить реальных владельцев и контролирующих почти невозможно.

Как ранее писал "Телеграф", накануне путин пытался выступить перед россиянами в Лужниках, но выступление освистали, а российский лидер с третьей попытки начал нормально говорить речь.