Укр

Путин пришел на "шабаш" в Москве в куртке за полтора миллиона

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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владимир путин Новость обновлена 18 марта 2022, 18:38
владимир путин

Данный бренд пользуется особой любовью путина.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину кровавый диктатор владимир путин выступил перед россиянами в итальянской куртке.

Об этом сообщает "Украинская правда" на своем telegram-канале.

Президент рф, выступление которого по телевизору необъяснимым образом сорвалось, вышел перед народом в куртке итальянского бренда Loro Piano. Ее стоимость оценивается в 1,5 млн рублей (больше 400 тысяч гривен), что больше 100 минимальных зарплат россиян.

"Путин обратился к россиянам в куртке от итальянского бренда Loro Piano за полтора миллиона рублей. Если в следующем году путин и выйдет в куртке за 1,5 миллиона рублей, это будет бушлат от Сыктывкар-текстиль, который стоит столько же из-за безумной инфляции", — отметили в издании.

Напомним, в сети высмеяли выступление путина, которое было внезапно прервано на росТВ. Кроме того пропагандисты облажались и во время речи представителя министерства иностранных дел россии Марии Захаровой. Также пользователи интернета раскритиковали появление российских спортсменов на митинге.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Война с Россией
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